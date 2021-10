Kitzingen vor 36 Minuten

Gelingende Kommunikation in der Familie

Ein harmonischer Familienalltag und eine gelingende Kommunikation stellen so manche Eltern vor eine große Herausforderung. Die Dipl. Sozialpädagogin und zertifizierte Elterntrainerin Kathrin Ziegler spricht mit ihrem Vortrag am Dienstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen alle Mütter, Väter und auch Großeltern an, denen ein liebevoller Umgang in der Familie am Herzen liegt, denen aber auch manchmal der Geduldsfaden reißt. Es werden Alternativen im Umgang mit Kindern und anderen Familienmitgliedern aufgezeigt und kleine Tricks vorgestellt, mit denen sich der Alltag gelassener gestalten lässt, heißt es in der Ankündigung.