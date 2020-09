Es war "nur eine Mail", die Marco Maiberger, Chef der Touristinformation Volkach, an Volker Heißmann von der Comödie Fürth geschickt hatte. Doch damit hatte Maiberger den Anstoß für den Volkacher Kabarett-Sommer geliefert, der dieses Jahr zum ersten Mal stattfand. Am Ende waren 7000 Besucher zu 19 Veranstaltungen der Comödie Fürth zum Weinfestplatz gekommen; jeder Auftritt für sich allein war schon ein Erfolg. "Damit habt ihr uns über den Sommer gerettet", sagte Heißmann nun in Volkach. Der Lohn für sieben Volkacher Vereine, die mehr als 300 Helfer gestellt hatten, waren ein Scheck über zusammen 19 700 Euro und viele lobende Worte von Maiberger und Heißmann.

Wegen des ausgefallenen Weinfestes hatte Maiberger für einen adäquaten Ersatz für die Vereine gesucht, die sonst beim Weinfest arbeiten. Schnell war eine Lösung gefunden: Die Spitzen von sieben Vereinen erklärten sich bereit, nach Helfern für den Kabarett-Sommer zu suchen. Und die erledigten ihre Arbeit so gut, dass nicht nur Maiberger, sondern ganz besonders Heißmann sehr angetan war. Gerade der Umgang mit Künstlern erfordere ein besonderes Fingerspitzengefühl, "und wir alle haben uns bei euch in Volkach sehr wohl gefühlt", resümierte Heißmann. Maiberger schlug in dieselbe Kerbe und überhäufte die Vereine mit Lob. "Mit diesem Geld, das gerecht unter euch aufgeteilt wird, wollen wir uns auch auf diesem Weg erkenntlich zeigen", sagte der Tourismuschef.

Fleißige Helfer sorgen für Neuauflage

Auch wegen der hervorragenden Arbeit der vielen Helfer wird das Sommer-Kabarett seine Fortsetzung finden. Als Termin für zehn Abende ist bislang der Zeitraum vom 27. August bis 5. September 2021 angepeilt, direkt nach dem Weinfest, dessen Logistik genutzt werden könnte. "So es denn auch stattfinden kann", sagte Maiberger, "und wir wissen jetzt auch noch nicht, in welcher Form." Corona kann noch vieles ändern.

Apropos Corona: An diesem Punkt setzte Kritik Heißmanns an Landrätin Tamara Bischof ein. Die in Bayern während des Kabaratt-Sommers gültigen Hygieneauflagen "hätten wir locker erfüllen können, weshalb wir beim Landratsamt auch 500 Sitzplätze beantragt hatten", sagte er. Doch die Landrätin habe das verweigert und lediglich 400 Sitzplätze genehmigt. "100 Sitzplätze mehr hätten wir locker vertragen, und es hätte für die Vereine vielleicht 5000 Euro mehr Einnahmen bedeutet", sagte Heißmann. "Das finde ich sehr schade."