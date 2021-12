Kitzingen vor 27 Minuten

Gelddiebstahl in Kitzingen

Am Samstag gegen 13.15 Uhr hob eine Frau an einem Bankautomaten in einem Lebensmittelmarkt in Kitzingen 50 Euro ab. Sie vergaß jedoch laut Polizeibericht das Geld aus dem Automaten zu nehmen. Als die Geschädigten dies kurz darauf bemerkte und zu dem Automaten zurückkehrte, hatte eine bislang unbekannte Person das Geld bereits aus dem Automaten entwendet.