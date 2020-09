Am Donnerstag wurden aus dem Wohn- und Geschäftsbereich eines Weingutes in der Langen Gasse in Iphofen zwei Geldbörsen entwendet. Der Diebstahl dürfte sich laut Polizeibericht zwischen 13 und 14.30 Uhr ereignet haben. In den Geldbörsen befanden sich neben knapp 500 Euro Bargeld auch diverse EC-Karten. Der Täter dürfte über den Hinterhof in das Anwesen gekommen sein, so der Polizeibericht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.