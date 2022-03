Kitzingen vor 32 Minuten

Geldbörse verloren – Bargeld fehlt

Bereits am 4. März kam es Am Dreistock in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Supermarktes zum Verlust einer Geldbörse. Ermittlungen ergaben, dass der Geldbeutel noch am gleichen Tag an der Information des Supermarkts abgegeben wurde. Über den Finder ist nichts bekannt. Das Bargeld, das im Portmonee war, fehlt.