Dettelbach vor 1 Stunde

Geldbörse entwendet und Bargeld behoben

Im Lidl-Einkaufsmarkt in Dettelbach kam es am Montag um 15 Uhr zu einem Diebstahl. Eine Frau tätigte hier ihre Einkäufe und legte ihren Einkaufsbeutel mit der Geldbörse darin in einen Einkaufswagen. Ein Unbekannter entwendete vermutlich in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel, heißt es im Polizeibericht. Der Täter hob nur wenige Minuten später in der VR-Bank in Dettelbach einen vierstelligen Betrag vom Konto der Frau ab. Es wird deshalb dringend darauf hingewiesen, die PIN-Nummer der EC-Karte nicht mit im Geldbeutel aufzubewahren.