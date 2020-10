Wiesentheid vor 59 Minuten

Geldbörse aus Tasche gestohlen

Am Montag zwischen 11.45 und 12.15 Uhr gab es in der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid im Lidl-Einkaufsmarkt einen Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete zunächst aus einer Handtasche einen Geldbeutel mit Inhalt. Die Tasche war zuvor von ihrer Besitzerin an einen Einkaufswagen gehängt worden, heißt es im Polizeibericht. Der Täter hob dann mit der in der Tasche befindlichen EC-Karte an der Raiffeisenbank in Volkach einen größeren Geldbetrag ab. Die dazugehörende PIN befand sich im Geldbeutel.