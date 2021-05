Iphofen vor 32 Minuten

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Einen unaufmerksamen Moment nutzte ein unbekannter Dieb und stahl laut Polizeibericht am Montag gegen 19 Uhr in Iphofen aus einem Einkaufswagen den Geldbeutel eines 66-jährigen Mannes. Der Geschädigte hatte seinen Geldbeutel in einer Stofftasche in den Einkaufswagen gelegt und diesen im Bereich des Leergutautomaten kurz unbeaufsichtigt gelassen. Diesen Moment nutzte ein unbekannter Dieb und nahm den Geldbeutel, in dem sich unter anderem auch rund 100 Euro Bargeld befanden, an sich.