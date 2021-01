Kitzingen vor 27 Minuten

Geldbeutel nach dem Einkaufen verloren

Am Dienstag gegen 8 Uhr erstattete ein Mann Anzeige bei der Polizeiinspektion Kitzingen wegen Unterschlagung. Der Mann befand sich am Morgen in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen im Lidl-Einkaufsmarkt. Vermutlich hat er nach dem Einkaufen seine Geldbörse verloren, heißt es im Bericht der Polizei. Obwohl er seinen Weg mehrfach nach seinem Geldbeutel abgesucht hatte, konnte er diesen nicht mehr auffinden. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Geldbeutel gefunden und vom Finder einbehalten wurde.