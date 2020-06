Kitzingen vor 4 Stunden

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

In einem Einkaufsmarkt in der Johann-Adam-Kleinschroth Straße in Kitzingen stahl ein bisher Unbekannter am 24. Juni, zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr, aus einer Handtasche den Geldbeutel einer älteren Dame. Die Handtasche lag im Einkaufswagen. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.