Kitzingen vor 16 Minuten

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Am Dienstag entwendete zwischen 0 und 10.30 Uhr nach Mitteilung der Polizeiinspektion ein bislang unbekannter Täter in Kitzingen aus einem schwarzen Fiat Punto eine Geldbörse samt Inhalt. Dad Auto parkte zur Tatzeit in der Schmiedelstraße auf Höhe der Hausnummer 11. Aufgrund eines Defekts der Zentralverriegelung war die Beifahrertür nicht verschlossen. Vermutlich öffnete der Unbekannte die Tür und entnahm den Geldbeutel. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.