Kitzingen vor 1 Stunde

"Gelabt it immer besser wia gestorm": Högner Verlag befasst sich mit Mundartdichter Alois Ruckert

Der Kitzinger Verleger Gerd Högner hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Schriften aus vergangenen Tagen in zeitgemäßem Schriftbild vor dem unwiderbringlichem Vergessen zu bewahren. "Es sind Zeugnisse unserer mainfränkischen Kultur", sagt Gerd Högner in einer Pressemitteilung. Ein Werk, das er jetzt in digital überarbeiteter Form herausgebracht hat, befasst sich mit dem fränkischen Lehrer und Mundartdichter Alois Ruckert nach der Originalausgabe von 1901.