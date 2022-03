Rödelsee vor 46 Minuten

Geistliches Konzert auf dem Schwanberg

Ein geistliches Konzert mit Schriftenlesung, gregorianischem Choral und zeitgenössischer Vokalmusik erwartet die Besucher am Samstag, 2. April, auf dem Schwanberg. Unter dem Motto "Caritas die diffusa est - Gott ist Liebe" spannt die Frauenschola "Uncinus" einen weiten Bogen, beginnend mit Gott Vater als dem Ursprung der Liebe, über den Heiligen Geist, der das liebevolle Band zwischen Gott und den Menschen ist. Im dritten Teil steht das Doppelgebot der Liebe im Vordergrund, teilt Schwester Dorothea Krauß (Schwanberg) mit. Kompositionen an der Orgel runden den meditativen Abendvortrag ab. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche, der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich bis spätestens 2. April, 10 Uhr, an dkrauss@ccr-schwanberg.de oder Tel.: (09323) 32207. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.