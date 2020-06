Geiselwinder Storchen-Paar: 33 Jungtiere in zehn Jahren

Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel kann vom Rathaus aus "seinen" Störchen beim Brüten auf dem Kirchendach zusehen. Wenn er genauer schauen und den Nachwuchs auch fotografieren will, erklimmt er regelmäßig den Kirchturm. Laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) gibt es in Bayern um die 500 Storchenpaare. Das in Geiselwind ist dabei besonders erfolgreich, was den Nachwuchs anbelangt.

Ernst Nickel: In diesem Jahr waren es bisher sechs Turmbegehungen.

Nickel: Ganz genau 98 Stufen.

Nickel: Leider wurde einer der fünf Störche Opfer der Eisheiligen. Die anderen vier gedeihen sehr gut und wachsen entsprechend.

Nickel: Nachdem die Störche immer früher einfliegen, brüten und schlüpfen, ist mit den ersten Flugübungen bereits Anfang/Mitte Juli zu rechnen.

Nickel: Die Störche finden in den Ebrachtalauen mit der Ebrach, Reichen Ebrach , Fischweihern und unzähligen anderen Gewässern reichlich Nahrung. Vor allem nach Regenfällen ist immer besonders viel Nahrung in den feuchten Ebrachtalauen vorhanden.

Nickel: Wir reinigen und pflegen mit dem Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Kitzingen, regelmäßig das Nest. Robert Endres ist hier der Storchenfachmann und unterstützt uns zusammen mit dem Kitzinger Dachdeckerunternehmen Schäfer-Dominski. Zudem werden wir durch eine Spende der Sparkasse Mainfranken regelmäßig finanziell unterstützt.

Nickel: Nachdem 2010 eine Nisthilfe gebaut wurde, brüten die Weißstörche seit 2011 regelmäßig und bringen ihre Jungen zur Welt. 2010 war das Storchenpaar noch „kinderlos“.

Nickel: Seit den ersten Bruterfolgen 2011 sind es bis dato 33 Jungvögel.

Nickel: Das Geschlecht ist nur sehr schwer zu unterscheiden, meistens ist der Schnabel des Männchens etwas länger und stärker als bei dem Storchenweibchen.

Nickel: Sehr viel über das Brutverhalten, die Futtersuche und auch das soziale Familienverhalten.