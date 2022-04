Die Freiwillige Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat nun auch offiziell dem Kauf eines Drehleiterfahrzeugs zu. Die Kosten für den Lkw mit Aufbau belaufen sich auf insgesamt 755.000 Euro. Der Freistaat Bayern bezuschusst den Kauf mit 236.300 Euro, außerdem steht laut Bürgermeister Ernst Nickel ein sechsstelliger Zuschuss des Landkreises Kitzingen in Aussicht.

Nickel wies darauf hin, dass die Anschaffung des Fahrzeugs dazu diene, "um die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Brandschutzes und der Personenrettung einschließlich der Betreuung des Streckenabschnittes der Autobahn am Standort langfristig sicherzustellen". Die Gemeinde komme damit einer Forderung der Regierung von Unterfranken nach, erläuterte das Gemeindeoberhaupt weiter. Das Ganze sei an die Gewährung von Zuschüssen für das neue Feuerwehrgerätehaus angeknüpft gewesen.

Leiter hat eine Rettungshöhe von 30 Metern

Im Einzelnen handelt es sich um ein Lkw-Fahrgestell der Marke Mercedes Benz Atego mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 Tonnen. Dazu kommt ein spezieller Aufbau für Feuerwehren, einschließlich eines Hubrettungssatzes. Die Leiter hat eine Rettungshöhe von 30 Metern, der Rettungskorb ist für mindestens drei Personen ausgelegt. Die notwendigen Verträge werden nun unterzeichnet, das Fahrzeug wird bestellt. Eintreffen wird es frühestens Ende des Jahres, schätzte das Gemeindeoberhaupt.

Außerdem gab es in der Sitzung Informationen zum geplanten Umbau des Rathauses. Das Gebäude erhält einen barrierefreien Zugang, weiterhin wird ein Bürgerbüro im Erdgeschoss eingerichtet. Bisher war es zwar auch für beeinträchtigte und behinderte Menschen möglich, über eine Rampe in das Rathaus zu kommen. Allerdings befinden sich die Büroräume im 1. Obergeschoss, was die Erreichbarkeit erschwerte.

Nun werden das Einwohnermeldeamt sowie das Passamt ins Erdgeschoss verlegt. Dazu entsteht dort ein Empfangsschalter. Die erforderlichen Umbauarbeiten werden auf Kosten von 150.000 Euro geschätzt. Sie sollen in drei Abschnitten erfolgen.

17 Bungalows im Freizeitland Ressort

Im Zuge der Modernisierung des Rathauses werden zwei elektronische Öffner und eine Schiebetüre zum Treppenhaus angeschafft. Dies wird 14.149 Euro kosten. Dazu werden in den Büros der Rathaus-Mitarbeiter acht Arbeitsplätze erneuert. Laut Bürgermeister Nickel dürften hier rund 65.000 Euro für Akustik, Büroeinrichtung und Schreinerarbeiten anfallen. Das Ratsgremium stimmte dem Vorhaben zu.

Genehmigt wurde in der Sitzung die Errichtung von 17 Bungalows im Freizeitland Ressort. Darin nicht enthalten istder Umbau der Schleifmühle. Zur nächsten Sitzung soll der von den Räten zuletzt gewünschte Gesamtplan des Freizeitlandes vorliegen, kündigte Nickel an. Dann könne man sehen, wie das Freizeitland künftig aussehen soll.