Die Fans von US-Oldtimern, VW Käfer, Showcars und Harley-Bikes können sich freuen. Auf dem Eventgelände der Familie Strohofer stehen von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September, die Klassiker der amerikanischen Automobilgeschichte aus den 30er bis 70er Jahren gleich reihenweise Spalier, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters, der folgende Informationen entnommen sind.

Cabrios mit majestätischen Heckflossen, chromglänzende Cadillacs und Corvettes, liebevoll veredelte Buicks, aufgestylte Vans, getunte Hot Rods, bullige Pick-Ups mit Breitreifen, Muscle Cars, Motorräder der Marke Harley-Davidson und viele andere seltene Modelle und Fabrikate, die Herzen der Fans höher schlagen lassen, zählt der Veranstalter auf. Er rechnet mit rund 1500 Besuchern, die ihre Fahrzeuge präsentieren.

Mit im Programm sind schweißtreibende Shows und Stunts und auch die Musik-Fans kommen nicht zu kurz. Wer den Rockabilly mal wieder richtig erleben will, sollte sich am Samstag das Konzert der drei Diven von The Silverettes (19.30 Uhr) oder den Bangaroos (21.30 Uhr) nicht entgehen lassen. Das Rahmenprogramm mit dem Angebot von Zubehör und Accessoires, Wettbewerben und American Food vermittelt ein Gefühl von Route 66 in Good Old Germany.

Weitere Informationen und das komplette Programm der Street Mag Show unter www.streetmag-geiselwind.de