Geiselwind: Lagerhalle komplett ausgebrannt

Eine große Lagerhalle wurde am frühen Mittwochmorgen in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) durch einen Brand komplett zerstört. Drei Menschen wurden evakuiert. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt gab es keine Verletzten.

Die Flammen in der Burghaslacher Straße in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) waren gegen 01.15 Uhr bemerkt und gemeldet worden. Die zum Brandort eilenden Einsatzkräfte konnten den Feuerschein schon von weitem sehen. Etliche Feuerwehren aus den Landkreisen Kitzingen und Bamberg wurden für die Brandbekämpfung in dem Holz verarbeitenden Betrieb alarmiert. Sie evakuierten drei Personen in einem Wohngebäude und konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Hallen verhindern. Die Brandbekämpfung dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Brandursache und die Schadenshöhe lassen sich zum gegenwärtigen Stand noch nicht benennen. Die Kriminalpolizei Würzburg ist vor Ort und führt die Ermittlungen.