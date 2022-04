Rehweiler vor 14 Minuten

Geiselwind: Einbruchsversuch in Feuerwehrgerätehaus in Rehweiler

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat eine unbekannte Person an der Feuerwehrlagerhalle in Rehweiler verursacht. Das teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit. Die Person versuchte zwischen dem 28. März, 18 Uhr, und dem 10. April, 8.45 Uhr, die Tür zur Halle in der Dürrnbucher Straße aufzubrechen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, wurde aber beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (09321) 1410 entgegen.