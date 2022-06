Geiselwind vor 26 Minuten

Geiselwind baut Wertstoffhof: Kritik am Standort, denn der liegt im Überschwemmungsgebiet

Der Markt Geiselwind wird im Bereich der Schutzwiesenstraße einen Wertstoffhof errichten. In der Sitzung des Gemeinderates wurde nun der Beschluss für das schon länger anvisierte Vorhaben gefasst. Gleichzeitig werden auf dem Grundstück, das zwischen der Straße und dem Ebrachbach liegt, auch die dortigen Parkplätze erneuert. Das Ratsgremium um Bürgermeister Ernst Nickel vergab den Auftrag zum Bau für insgesamt 460.052 Euro an die Firma Strabag in Schwarzach.