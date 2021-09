Prichsenstadt vor 1 Stunde

Gegenstände vor Weinbergshütte verbrannt

In der Zeit vom 1. September, 12 Uhr, bis 7. September, 23.59 Uhr, drangen unbekannte Personen in den Weinbergen bei Prichsenstadt in eine Weinbergshütte ein. Dort entnahmen sie diverse Gegenstände, um diese letztendlich vor der Hütte zu verbrennen, wie die Polizei schreibt. Es entstand ein Schaden von circa 400 Euro.