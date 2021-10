Kitzingen vor 1 Stunde

Gegen zwei Garagentore getreten

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter zwei Garagentore eines Mehrfamilienhauses in der Alemannenstraße in Kitzingen. Auf beiden Toren ist dieselbe Trittspur erkennbar, wie die Polizei mitteilt.