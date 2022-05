Marktbreit vor 1 Stunde

Gegen Treppen und Poller geprallt

In der Kapellensteige in Marktbreit kam am Montagabend aus ungeklärter Ursache eine 61-jährige BMW-Fahrerin von der Fahrbahn ab, stieß mit dem Wagen gegen zwei Treppenvorbauten und prallte dann gegen einen Poller. Durch den Anstoß verletzte sich die Frau laut Polizeibericht leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme unterstützten sechs Helfer der Feuerwehr Marktbreit die Polizei. Es entstand ein Schaden von circa 5500 Euro.