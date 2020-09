Kitzingen vor 43 Minuten

Gegen geparkten BMW gestoßen

Am Dienstag wurde in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem E-Center-Parkplatz ein geparkter BMW beschädigt. Gegen 18.40 Uhr beobachtete eine Kundin einen Wagen, als dieser laut Polizeibericht aus einer Parkbucht fuhr und dabei gegen einen daneben abgestellten BMW stieß. Der Fahrer stieg anschließend aus und schaute sich den verursachten Schaden an, setzte sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Die aufmerksame Beobachterin hatte sich das Kennzeichen notiert und den Vorfall der Polizei geschildert. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.