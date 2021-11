Kitzingen vor 23 Minuten

Gegen Eingangstür getreten

Zwei unbekannte, männliche Jugendliche sprachen nach Angaben der Polizei am Mittwoch um 20.15 Uhr einen 61-jährigen Mann auf der Moltkestraße in Kitzingen an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Einer der beiden verlangte unter dem Vorwand der Toilettennutzung Einlass in das Mehrfamilienhauses des dort wohnenden Mannes. Ein Jugendlicher stellte seinen Fuß in die geöffnete Tür. Der 61-Jährige riss laut Polizeibericht die Tür auf, woraufhin sich die beiden erschraken und davonrannten. Kurz danach kamen sie zurück und traten auf die geschlossene Tür ein. Dabei ging nach Polizeiangaben ein Glaseinsatz zu Bruch. Dann entfernten sich die Jugendlichen zu Fuß. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.