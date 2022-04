Ippesheim vor 4 Stunden

Nichts wie raus: Geführte Entdeckungstour in den Weinbergen

"Frühlingserwachen im Weinparadies" – diesen Titel trägt ein Spaziergang in der Reihe der "Kabinettstückchen" am Sonntag, 1. Mai, heißt es in einer Pressemitteilung des Weinparadieses Franken. Mit Gästeführerin Claudia Mennel erkunden die Teilnehmer die Weinberge des Weinparadieses und den angrenzenden Kunigundenwald. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Weinparadiesscheune Ippesheim. Anmeldung per E-Mail an: weinparadies.mennel@gmail.com oder unter Tel.: (09332) 4521.