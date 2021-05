Kitzingen vor 37 Minuten

Gefälschtes Rezept fällt auf

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Apotheke in der Marktstraße in Kitzingen konnte am Donnerstag die unrechtmäßige Herausgabe von Drogenersatzstoffen verhindern. Ein 23-jähriger Mann aus Würzburg hatte laut Polizeibericht versucht, unter Vorgabe einer falschen Identität verschreibungspflichtige Medikamente zu bekommen. Eine Nachfrage beim Arzt und ein Anruf bei der Polizei konnte dies verhindern, sodass der Beschuldigte noch vor Ort festgenommen werden konnte. Der einschlägig bekannte Mann wurde nach allen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Rezepte wurden sichergestellt.