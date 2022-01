Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus fand in Prichsenstadt abermals eine Erinnerungsveranstaltung statt, zu der der Arbeitskreis "Stolpersteine - Erinnern und Gedenken" im Verein Alt Prichsenstadt - spontan und angesichts der momentanen Pandemie ohne große öffentliche Ankündigung - eingeladen hatte. Das geht aus einer Pressemitteilung des Arbeitskreises hervor.

Für den Verein und den Arbeitskreis begrüßte dessen Sprecher die Gäste. Anschließend sprach René Schlehr, Bürgermeister in Prichsenstadt, im Namen der Stadt ein Grußwort. Darin ging er auf die Bedeutung des Gedenktages am 27. Januar ein, insbesondere der damit verbundenen Mahnung an die junge Generation zu Wachsamkeit und entschiedenen Kampf gegen Ausgrenzung, Rassenhass sowie Antisemitismus. Die in der Zeit des Nationalsozialismus geschehenen Verbrechen dürfe man nicht nicht verschweigen, verharmlosen oder gar vergessen. Dies sei man nicht nur dem Andenken an die zahllosen Opfer schuldig, sondern auch der Gestaltung einer verantwortungsvollen Zukunft.

Der Sprecher des Arbeitskreises verlas anschließen die Namen der 28 Opfer aus Prichsenstadt und seinen Stadtteilen Altenschönbach und Kirchschönbach. 25 von ihnen waren jüdischen Glaubens, drei gehörten dem Christentum an. Bernhard Frank aus Prichsenstadt (ehemaliger Vorsitzender des TSV Prichsenstadt und langjähriger Stadtrat) war mit 77 Jahren das älteste, Elise Traubel aus Altenschönbach mit 3 Jahren das jüngste der Opfer.

Bürgermeister Schlehr und der Sprecher des Arbeitskreises legten für die Stadt beziehungsweise den Altstadtverein Blumengebinde nieder.

In Vertretung des verhinderten Stadtpfarrers Martin Voß sprach abschließend Pfarrer i. R. Erich Eyßelein das traditionelle Kaddisch-Gebet für die im Nationalsozialismus ermordeten jüdischen Bürger aus der Großgemeinde. Mit einem gemeinsamen Vaterunser und einer Schweigeminute endete die Gedenkfeier, heißt es abschließend in der Mitteilung.