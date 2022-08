Kitzingen vor 1 Stunde

Gedenktafel wieder lesbar

Kaum noch lesbar war die Gedenktafel aus Bronze, die seit 13 Jahren am Kitzinger Rathaus auf die „schicksalhaftesten Minuten in der Geschichte der Stadt“ hinweist. Das hat sich geändert, informiert die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Stadtheimatpfleger Dr. Harald Knobling machte sich ans Werk und polierte die Oberflächen der Buchstaben mit feinstem Schmirgelpapier. Nach rund einer Stunde filigraner Handarbeit konnte sich die Gedenktafel wieder sehen-, und die Inschrift sich gut lesen lassen. Am 23. Februar 1945 starben beim Luftangriff auf Kitzingen mehr als 700 Menschen, rund 800 Gebäude wurden zerstört. Im Gedenken an die Opfer und als Mahnung an künftige Generationen war die Gedenkplatte am 23. Februar 2009 am Rathaus angebracht worden. Im Lauf der Jahre oxidierte die Platte, die Schrift war kaum noch lesbar.