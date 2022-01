Dettelbach vor 10 Minuten

Gedenkfeier für verstorbenen Gemeindereferenten

Der Gemeindereferent Christoph Becker ist überraschend im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Die Pfarreiengemeinschaft Maria im Sand Dettelbach feiert für ihn an diesem Freitag, 28. Januar, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Dettelbach einen Gedenkgottesdienst und lädt dazu alle Gemeindemitglieder ein.