Kitzingen vor 1 Stunde

Gedenken an die Pogromnacht von 1938

Die Kranzniederlegung zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 verlief für Oberbürgermeister Stefan Güntner völlig anders als gedacht. Wegen der Beschränkungen für öffentliche Versammlungen war das Gedenken als nichtöffentliche Veranstaltung angekündigt, dennoch kamen rund 20 Bürger, die in gehörigem Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz dem Stegreifvortrag des Oberbürgermeisters folgten. Er bezeichnete es als gutes Zeichen, dass Bürger zum Gedenken kommen, um der auch in Kitzingen damals grauenvollen Nacht zu gedenken. Die Pogromnacht sei zwar nicht der Auftakt für antisemitische Verfolgungen, es sei aber eine Radikalisierung gewesen. Die Stadt könne heute froh sein, dass die Synagoge in der Amtszeit von Oberbürgermeister Rudolf Schardt wieder aufgebaut wurde. Im weiteren erinnerten Stolpersteine in der Stadt an die deportierten und ermordeten jüdischen Mitbürger. Güntner beklagte, dass Hass und Verfolgung mit unterschiedlichsten Interessen in den sozialen Medien immer weiter Raum greifen. Schwanberg-Pfarrerin Maria Reichel sprach ein gemeinsames Gebet. Die Vorsitzende des Synagogenvereins, Margret Löther, unterstrich, dass das Gedenken an die ehemaligen Kitzinger Bürger stets gepflegt werde. Das sei nicht überall so. Im Bild: An der Synagoge gedachten mit Abstand und im kleinsten Kreis (von links) Oberbürgermeister Stefan Güntner, zweiter Bürgermeister Manfred Freitag, Margret Löther vom Synagogenverein, erste Bürgermeisterin Astrid Glos und Schwanberg-Pfarrerin Maria Reichel der Opfer und der Zerstörung vor 82 Jahren.