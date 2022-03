Kitzingen vor 1 Stunde

Gedanken zum "Simplicissimus" im Fastnachtmuseum

Unter dem Motto „Mit Lachen die Wahrheit sagen, hat mich wollen behagen“ präsentieren am Freitag, 25. März, um 19 Uhr Hans Driesel und Dr. Katrin Hesse Grimmelshausens Roman „Simplicissimus“ im Fastnachtmuseum in Kitzingen. Das geht aus einer Pressemitteilung Museums hervor. Das Zitat stammt von Grimmelshausen selbst, der in seinem autobiographisch gefärbten Klassiker 1668 die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges aus der Warte des kleinen Mannes beschreibt. Er zeichnet sich durch Vielschichtigkeit ebenso aus wie durch eine kuriose Mischung aus Satire und moralischer Belehrung und bietet damit eine Fülle an Stoff für einen heiteren Abend, heißt es weiter. Anlass der Veranstaltung ist die Leihgabe der empfindlichen Erstausgabe des Buches aus dem Museum Otto Schäfer Schweinfurt, von dem weltweit kaum mehr ein Dutzend Exemplare erhalten sind. Aus konservatorischen Gründen kann der Band nur für einen Monat, vom 25. März bis 24. April, im Original gezeigt werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Anmeldung erforderlich unter Tel.: (09321) 2649710 oder per E-Mail an info@deutsches-fastnachtmuseum.de