Wiesentheid vor 1 Stunde

Geburtstagsfeier in Wiesentheid: Lippe blutig geschlagen

Zu einer Körperverletzung ist es es in der Nacht zum Sonntag bei einer Geburtstagsfeier in Wiesentheid gekommen. Dort gerieten zwei junge Männer in Streit, dabei wurde einer der Beiden ins Gesicht geschlagen. Ergebnis war eine blutende Lippe, teilt die Polizei mit. Der Angreifer muss sich nun aufgrund eines Vergehens der Körperverletzung verantworten.