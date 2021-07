Großlangheim vor 1 Stunde

Geburtstagsfahrt mit Pferdekutsche

Seinen 80. Geburtstag feierte kürzlich Freiherr Crafft von Crailsheim aus Fröhstockheim (vorne mit Hut). Am Sonntag gab es noch eine Nachfeier mit Freunden und Bekannten bei einer Überlandfahrt mit einer Pferdekutsche. Auf der Fahrt nach Sommerach, bei der auch manches Volkslied erklang, wurde einige Male Station gemacht. So auch in Großlangheim, wo bei schönstem Wetter vor dem Patrizierhof eine kurze Rast eingelegt wurde.