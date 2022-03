Kitzingen vor 16 Minuten

Gebürtige Ukrainerin wegen ihrer Herkunft beleidigt

Zu einem Streit zwischen zwei Frauen kam es am Montag, gegen 13.30 Uhr, in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen. In dessen Verlauf soll eine 62-Jährige ihre flüchtige Bekannte im Alter von 53 Jahren angerempelt und aufgrund ihrer ukrainischen Herkunft fremdenfeindlich beleidigt haben. Beide Frauen sind deutsche Staatsangehörige und wohnen in Kitzingen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Streit hatte seinen Ursprung auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes und verlagerte sich im weiteren Verlauf in das Geschäft. Gegen die 62-Jährige wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.