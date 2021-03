Kitzingen 05.03.2021

Gebührenbescheide werden versandt

Dieser Tage werden an alle Eigentümer von Grundstücken im Landkreis Kitzingen die Bescheide über die Abfallgebühren versandt. Mit dem aktuellen Gebührenbescheid erfolgt die Endabrechnung für das Jahr 2020 anhand der tatsächlich in Anspruch genommenen Leerungen der Rest- und Bioabfallbehälter. Außerdem wird mit dem Bescheid die Vorauszahlung auf die Abfallgebühr 2021 festgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.