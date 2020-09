Euerfeld vor 1 Stunde

Gebet zum Bruder-Klaus-Tag

Zum Bruder-Klaus-Gebet lädt die Katholische Landvolkbewegung (KLB) der Diözese Würzburg am Freitag, 25. September, um 19 Uhr an die Bruder-Klaus-Kapelle in Euerfeld ein, wie der Pressedienst des bischöflichen Ordinariats mitteilt.