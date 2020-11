"Gemeinsam stark sein für die Mainschleifen-Gastronomie – die Mainschleife hält zusammen!“ Unter diesem Motto steht das Gemeinschaftsprojekt „Stempel-Sammelaktion für ToGo-Kunden“ des Tourismus-Vereins Volkacher Mainschleife, des Ateliers Zudem – Kitzingen mit Unterstützung der Sparkasse Mainfranken, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Der Teil-Lockdown führte dazu, dass auch an der Mainschleife die Gastronomiebetriebe den ganzen November über keine Gäste in ihren Räumlichkeiten bewirten dürfen. Nur das Abholen von Speisen ist möglich. Dies rief gleich mehrere Partner auf den Plan und gemeinsam wurde die Idee zur Stempel-Sammelaktion geboren. „Die jetzige Situation zeigt nachdrücklich, wie wichtig es ist mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, und in der Krise zusammen zustehen und sich zu unterstützen“, betont Marco Maiberger, Vorsitzender des Tourismusvereins Volkacher Mainschleife.

Maiberger und das Grafik-Atelier Zudem aus Kitzingen, mit dem der Verein schon über Jahre zusammenarbeitet, haben die Köpfe zusammengesteckt und die Stempelaktion aus der Taufe gehoben. Stolz ist das Marketingteam darauf, bei einer Abfrage der Gastronomie-Mitglieder des Tourismusvereins neun Betriebe sofort und ohne zu zögern zugesagt haben. „Die teilnehmenden Betriebe engagieren sich gemeinsam mit uns, denn sie möchten im Gespräch bleiben. Gemeinsam machen wir uns stark für die Mainschleifen-Gastronomie.“

Niemand muss in den kommenden drei Wochen auf sein Lieblingsessen von seinem Lieblingsrestaurant verzichten. Die eigene Küche kann kalt bleiben, denn die Gastronomen der Mainschleife bieten im November wieder To-Go-Speisen an. Jedes Mal, wenn man Speisen bei einem der teilnehmenden Betriebe abholt, gibt es einen Stempel ins Sammelheft. Unter allen Einsendern mit acht gestempelten Feldern werden 30 Gutscheine für die teilnehmenden Gastronomiebetriebe im Wert von je 25 Euro verlost.

Bei der Sonderverlosung (Stempelheft mit zehn Stempeln) werden zusätzlich zehn Wein-Geschenkkartons verlost. Die Stempel gibt es nicht pro Speise, sondern pro Abholung. Bei Abholung das Sammelheft vorlegen, denn die Stempel können nicht nachträglich eingefügt werden.

Am kommenden Wochenende bekommen die Haushalte rund um die Mainschleife das Stempelheft in den Briefkasten geliefert. Wer keines bekommen hat, erhält das Heft in der Touristinformation Volkacher Mainschleife oder bei den teilnehmenden Gastronomiebetrieben.

Die Aktion findet vom 7. bis 30. November statt. Die ausgefüllten Hefte können bis Mittwoch, 2. Dezember, bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife abgegeben werden.