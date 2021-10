Kitzingen vor 36 Minuten

Gast einer Bar hatte keinen Testnachweis

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.25 Uhr, ging bei der Polizei Kitzingen eine Mitteilung über eine Ruhestörung in der Falterstraße ein. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung wurde keine Lärmbelästigung mehr festgestellt werden. Allerdings ergab eine Kontrolle der aktuell gültigen 3G-Regel in der Bar, dass ein Gast keinen gültigen Testnachweis vorzeigen konnte und weder geimpft, noch genesen war. Trotzdem erlangte der 37-jährige Mann Zutritt zur Bar, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Den Wirt sowie den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.