Rödelsee vor 1 Stunde

Gas und Bremse verwechselt: Mit zwei Autos kollidiert

Am Montagabend fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer "Am Buck" in Rödelsee in Richtung "Im Grund". Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende 82-Jährige am Steuer eines Opels.