Wiesenbronn vor 44 Minuten

Gas geben beim Abwasserkanal

"Der Abwasserkanal nach Großlangheim und von da ein gemeinsamer von Großlangheim und Wiesenbronn nach Kitzingen hat mich zwei Monate intensiv beschäftigt." Wiesenbronns Bürgermeister Volkhard Warmdt sagte zum Stand der Dinge in Sachen Abwasserbeseitigung in der jüngsten Ratssitzung, dass sich bei einem Gespräch in Kitzingen heraus gestellt habe, dass die beiden Kommunen etwa drei bis vier Prozent des Abwassers in der Kitzinger Anlage ausmachen würden "und von der Kitzinger Seite aus würde es keine Probleme geben".