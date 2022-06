Der "Arbeitskreis Heimat erhalten - ökologisch gestalten" lud zur Gartenreise in Wiesentheid ein.

Der erste besichtigte Garten war der wunderschöne "Künstlergarten" von Klaus Schneider in der Kolpingstraße. Klaus Schneider nahm vor circa 25 Jahren die Idee für die Gestaltung seines Gartens von einer Japanreise mit. Schwerpunkte seines Gartens sind die vielfältigen, teils sehr exotischen Bäume und vor allem seine zahlreichen selbst geschaffenen Kunstwerke aus Naturstein, Holz, Glas und Metall. Der Garten ist nicht nur eine Kulisse für seine Kunstwerke, sondern auch Lebensraum. So gibt es einen "Trockensee", einen Gartenteich, einen Nutzgarten, eine wilde Ecke und ein selbst gebautes Baumhaus in einer uralten Kiefer für seine Enkelkinder. Klaus Schneider gewährte den Besucher/Innen auch einen Blick seine Werkstatt und sein Künstler-Atelier.

Einen Kontrast zu diesem Garten bildete die zweite Station der Gartenreise: Der Öko- und Naturgarten von Martina Götz in der Rehhäusergasse. Der Garten ist ein Selbstversorger-Garten mit strenger Einhaltung der ökologischen Grundsätze. Das Besondere daran ist, dass nur mit selbst produziertem Kompost und verschiedenen Kräuterbrühen wie z. B. Brennesselbrühe gedüngt wird.

Sie führte uns ausführlich in ihre Kompost-Herstellung ein, die sie nach dem Verfahren der Fuldaer Benediktinerinnen mittels einer Kräutermischung, die man auch selbst herstellen kann, durchführt. Der Kompost wird quasi mit dem Kräuterauszug aktiviert und ist bereits nach sehr kurzer Zeit, ohne mühsames Umsetzen, gebrauchsfertig.

Frau Götz zeigte uns nicht nur ihren vielfältigen lebendigen Garten, sondern erklärte uns auch als kompetente ausgebildete "Kräuterfrau" die positiven gesundheitlichen Wirkungen der verschiedenen Heilkräuter und deren Verwendung in Garten und Haushalt.

Nach zwei Stunden "Gartenreise" waren alle 25 Teilnehmer/Innen begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten der Gartengestaltung und vor allem von den ausführlichen und informativen Erläuterungen von Martina Götz und Klaus Schneider.

Von: Rita Geyer-Schneider (Schriftführerin, BN-Ortsgruppe Wiesentheid/Geiselwind/Prichsenstadt)