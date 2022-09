Eichfeld vor 29 Minuten

Gartenfrisch und verpackungsfrei

"Wie ernähren wir uns nachhaltig in Zeiten der Klimakrise?" - eine Antwort auf diese Frage bekamen die Ferienpasskinder bei einer Aktion des BN Volkach bei der Ferienpassaktion "Ernten und Kochen", geleitet von unserem Mitglied Christina Rathmann und der 1. Vorsitzenden Gerda Hartner. Zuerst ging es ans Ernten bei einem Spaziergang zum Garten der Familie Rathmann. Die Kinder und Helferinnen brachten Tomaten, Zucchini, Rote Bete, Karotten und viele verschiedene Kräuter. Daraus zauberten die Kinder und Helferinnen in der Schulküche der Mittelschule ein Menü, das allen schmeckte: Tomatensuppe, Ofengemüse mit Tzatziki, Salate und als Nachspeise fränkischen Äpfel- und Zwetschgerplootz. So geht nachhaltige und gesunde Ernährung: Lebensmittel kommen möglichst aus der Region, verpackungsfrei, ohne viele Transportkilometer, gartenfrisch und mit allen wichtigen und gesunden Nährstoffen. Aber nicht jeder hat einen Garten. Dafür gibt es in Volkach eine Ausgabestelle der Solawi Kitzingen und die Ökologische Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft Volkach. Schauen Sie doch mal ins Netz. Nochmals vielen Dank an alle Helferinnen!!