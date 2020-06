Krautheim vor 54 Minuten

Gartendusche pünktlich fertig zum Sommeranfang

Auf den Tag des Sommeranfangs (20. Juni) genau, hat der 82-jährige Rudolf Hühsam aus Krautheim seine nachhaltige Gartendusche fertiggestellt. Trotz extremer Sehbehinderung werkelte er mehrere Stunden an seinem Projekt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein alter 100-Liter-Badeofen, platziert auf seiner Gartenmauer, ist der sonnenerwärmte Wasserspeicher. Gespeist wird er mit Brunnenwasser. Bei Bedarf kann sogar die Wassertemperatur geregelt werden. Der untere Wasserauslauf des ehemaligen Badeofens dient als Schwallbrause und ein erhöht angebrachter Duschkopf simuliert die Regenwaldberieselung. Um vor Blicken des nahen Radweg geschützt zu sein, entwickelte er eine faltbare Duschwand. Befestigt an der Gartenmauer kann sie in gewünschte Richtung gedreht werden. Selbstverständlich wurde nur vorhandenes Material eingesetzt und somit dem Nachhaltigkeitsgedanken genüge getan. Jetzt kann der Sommer kommen...