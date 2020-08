Garantiert nicht langweilig: Auf Schatzsuche mit der Quitte

Hungrig sollte man nicht sein, wenn man den Astheimer Quittenlehrpfad in Angriff nimmt. Sonst könnte die Versuchung zu groß werden, sich unterwegs an den zahlreichen Obstbäumen zu bedienen. Wer den Pfad aber gut gesättigt angeht, Lust am Lesen und Rätseln hat, kann mit der ganzen Familie ein bis zwei lehrreiche Stunden erleben und sich zum Abschluss noch im Quittenladen stärken. Bitte nicht unterwegs an den privaten Obstbäumen.

Der gut drei Kilometer lange Weg mit Start am Astheimer Friedhof bietet nicht nur reizvolle landschaftliche Ausblicke und zahlreiche Informationen über eine fast vergessene Obstsorte, sondern auch einen guten Einstieg in ein Hobby für die ganze Familie: Geocaching, eine Schatzsuche mittels GPS-Daten.

Kostenlose App

Und so einfach geht es: Für den Anfang reicht die kostenlose Geocaching-App der Firma Groundspeak auf dem Handy. Dort unter der Ortsangabe Volkach oder Astheim nach "Jans GeburstagsCache – Die Quitte" suchen, auf "navigieren" klicken und es kann losgehen. Bitte beachten: Das heißt wirklich "GeburstagsCache". Fünf Aufgaben erwarten uns, die uns die Koordinaten für den Zielpunkt liefern sollen.

Trotz einiger Erfahrung gestaltet sich für uns der Start etwas holprig, weil wir mit der Menüführung der App noch nicht ganz vertraut sind und auch das GPS-Gerät nicht auf Anhieb die notwendige Information ausspuckt. Zum Glück haben wir zur Vorbereitung ausnahmsweise die Beschreibung des Caches zu Hause unter geocaching.com ausgedruckt und finden dort die erste Aufgabe. Wer den Hinweis beachtet und einen Blick in den Friedhof wirft, schafft die Lösung problemlos. Der Anfang ist geschafft.