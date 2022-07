Hörblach vor 1 Stunde

Garantie für eine starke Organisation

Die Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG) ehrte ihre Jubilare aus dem Bezirk Mainfranken für die Jahre 2020 bis 2022. Gewerkschaftssekretär Toni Lütgenau würdigte bei einem Jubilaressen die Bedeutung von Gewerkschaften in früheren Jahren bis in die Jetztzeit. Ohne die Mitglieder stünde sie nicht da, wo sie heute steht. Die IG habe wie der Deutsche Gewerkschaftsbund mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Lütgenau warf daher die Frage auf, was eine Gewerkschaft heute noch attraktiv mache, so attraktiv, dass ihr Mitglieder seit Jahrzehnten die Treue halten, oft vom ersten Tag der beruflichen Ausbildung an.