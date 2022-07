Albertshofen vor 56 Minuten

Garagentor beschädigt und geflüchtet

In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 20.50 Uhr, ereignete sich in der Kitzinger Straße, Ecke Spinnenbergstraße in Albertshofen eine Unfallflucht. Laut Polizeibericht fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein Garagentor. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Tor wurde durch den Anstoß verbogen. Die Zufahrt vom Tor liegt in der Kitzinger Straße. Der Schaden beläuft sich auf circa 1300 Euro.