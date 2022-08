Kitzingen vor 13 Minuten

Garagentor angefahren und geflüchtet

In der Flugplatzstraße in Kitzingen stieß am Sonntagabend zwischen 22.30 und 22.45 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein dortiges Garagentor und beschädigte dieses sowie die angrenzende Hausmauer, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Kraftrad. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro.