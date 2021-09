Wiesentheid vor 29 Minuten

Garagenfassade besprüht

Zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, wurde nach Angaben der Polizei in der Schönbornstraße in Wiesentheid eine Garage beschädigt. Bislang unbekannte Täter besprühten mit blauer Farbe die Fassade mit dem Schriftzug „FBF - Jetzt sind wir in der Stadt ihr Lutscher“. Zudem wurden laut Polizeibericht noch ein Mittelfinger sowie ein männliches Genital gesprüht. Den Schaden beziffern die Beamten auf circa 800 Euro.