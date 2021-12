Sulzfeld vor 1 Stunde

Gästeinformation wurde ein voller Erfolg

Die im Juli 2021 eröffnete Gästeinformation in den ehemaligen Sparkassenräumen ist binnen weniger Monate zum Erfolg geworden. Diese Bilanz zog Bürgermeister Matthias Dusel in der Sitzung des Gemeinderates. Die Einrichtung wird von 24 ehrenamtlichen Helfern geführt, die sich in vier Gruppen selbst organisieren. Die Selbsterzeuger und alle selbst vermarktenden Winzer beteiligten sich mit einem Wein, das Gutscheinsystem werde überall akzeptiert, lobte Dusel, dass die Gästeinformation "nicht besser laufen könnte".