Wiesentheid vor 1 Stunde

Gästeführungen starten wieder

Die Marktgemeinde Wiesentheid bietet ab sofort wieder Gästeführungen im Freien an. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor. Den Auftakt gibt die erste öffentliche Schlosspark-Führung am Samstag, 5. Juni, mit Erwin Jäger. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der St. Mauritiuskirche, die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Zu beachten seien die geltenden Hygienevorschriften, vor allem das Mitführen eines Nachweises nach der GGG-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet). Personen, die keinen Nachweis vorzeigen können, müssen die Führung zu einem anderen Zeitpunkt nachholen, teilt die Marktgemeinde weiter mit.